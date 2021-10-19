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Gölbaşı ilçesinde uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucuya ve tacirlerine göz açtırılmıyor.

ADIYAMAN 19.10.2021, 17:13
Gölbaşı ilçesinde uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucuya ve tacirlerine göz açtırılmıyor.

Gölbaşı ilçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 2021 yılının ilk 10 ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 7 kilo 520 gram esrar maddesi, 1 kilo 218 gram metamfetamin maddesi, 74 kök hint keneviri, 65 gram plaka esrar maddesi, 54 gram eroin, 16 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet ectasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadelede çalışmalarına ara vermeden devam eden Gölbaşı ilçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, haklarında işlem yaptıkları 212 şahıstan 15’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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