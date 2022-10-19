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Gölbaşı ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.
ADIYAMAN 19.10.2022, 15:22
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.
Gölbaşı Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam İhsan Ayrancı, ilçe protokolü ile köy ve mahalle muhtarlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.
19 Ekim Muhtarlar Günü, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Hamzalar Köyü Muhtarı Asef Geçeci’nin Atatürk Büstüne çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.