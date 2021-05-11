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Gölbaşı ilçesinde koordinasyon toplantısı düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında ilçe koordinasyon toplantısı düzenledi.

ADIYAMAN 11.05.2021, 15:36
Gölbaşı ilçesinde koordinasyon toplantısı düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında ilçe koordinasyon toplantısı düzenledi.

Belediye konferans salonunda yapılan programa Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Programda AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş karayollarının ilçe merkezi geçişinin en kısa sürede yapılması, organize sanayi bölgesinin su sorunu ve çevre düzenlemesi ile OSB nin etrafının çitle çevrilmesi, Erkenek içme suyuna ilçedeki bazı köylerin de dahil edilmesi konusunda destek istedi.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise millet bahçesi ve yeşil alanlar ile ilgili destek istedi.

Milletvekili Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve Vali Mahmut Çuhadar ise yapılacak olan yatırımlarla ilçenin sorunlarının en kısa sürede çözüleceğini söyledi.
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