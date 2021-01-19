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Gölbaşı ilçesinde karpostallık manzara
Gece saatlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlayan kar yağışı karpostallık manzaralar oluştu.
ADIYAMAN 19.01.2021, 11:31
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Gece saatlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlayan kar yağışı karpostallık manzaralar oluştu.Hava sıcaklıklarının düşmesi ile beraber Gölbaşı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Karpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar kar yağışının tadını çıkarttı.