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Gölbaşı ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü.
ADIYAMAN 13.03.2021, 16:06
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü.
Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde birçok evin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarken, elektrik telleri koptu. Köyde 7 evin şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi. Köylüler bir geceyi elektriksiz geçirdi.İlçe merkezi Fatih mahallesi Gazi Caddesi üzerinde ise bir evin bahçesinde bulunan kavak ağaçı devrilerek elektrik tellerine zarar verdi.