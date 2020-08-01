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Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma
ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK BAHÇESİNDE KURBAN BAYRAMI TEBRİK PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
ADIYAMAN 01.08.2020, 17:01
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakamlık bahçesinde Kurban Bayramı tebrik programı gerçekleştirildi.
Düzenlenen programa Kaymakam Mutlu Köksal , Belediye Başkanı İskender Yıldırım ,AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, il genel meclis üyeleri, belde belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan, bayramlaşma töreninde Kaymakam Mutlu Köksal, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenlenen program gerçekleştirilen bayramlaşma sonrası sona erdi.
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