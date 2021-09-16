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Gölbaşı ilçesinde aşılama oranı yüzde 82’ye yükseldi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aşılama oranı yüzde 82 seviyesine yükseldi.

ADIYAMAN 16.09.2021, 18:48
Gölbaşı ilçesinde aşılama oranı yüzde 82’ye yükseldi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aşılama oranı yüzde 82 seviyesine yükseldi.

Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık ekiplerinin çabasına en fazla destek Gölbaşı ilçesinden geldi. İlçe nüfusuna göre birinci ve ikinci doz aşılanmada ilk sıralarda yer almayı başaran Gölbaşı ilçesinde, aşılama devam ediyor.

Yapılan aşılama çalışmaları neticesinde 30 bin nüfuslu ilçede, aşılama oranı birinci dozda yüzde 82.6, ikinci dozda da yüzde 65.9’a, ulaşıldı.

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