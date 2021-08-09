banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti

Gölbaşı ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN 09.08.2021, 17:01
Gölbaşı ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hürriyet Mahallesi’nde stabilize olan cadde ve sokakların yollarında asfalt döküm çalışmaları sürüyor. Çalışmalarını sürdüren ekipler, mahalle mahalle ilerleyerek yollara sıcak asfalt döküyor.

Fen işleri müdürlüğü yetkilileri ilçe merkezinde asfalt olmayan yol kalmayacak şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Yorumlar (0)
28°
açık