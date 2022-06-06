banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılsonu sergisi açtı.

ADIYAMAN 06.06.2022, 16:40
Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılsonu sergisi açtı.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezince 15 Temmuz Meydanında düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.

İlçe protokolü, stantları tek tek gezerek el emeği göz nuru ürünler tek tek incelendi. Ürünler hakkında öğretmenler ve kursiyerlerden bilgiler alan Kaymakam Ayrancı, kurslarda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu