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Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe merkezindeki göller ilkbahar ve yaz aylarında olduğu gibi sonbahar ve kış aylarında güzelliği ile kendisine hayran bırakıyor.
ADIYAMAN 28.12.2020, 16:45
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe merkezindeki göller ilkbahar ve yaz aylarında olduğu gibi sonbahar ve kış aylarında güzelliği ile kendisine hayran bırakıyor.
İlkbahar ve yaz aylarında çok fazla ziyaretçisi olan Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, sonbahar ve kış aylarında da yine ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölbaşı, Yeşilova ve Azaplı göllerini içerisinde barındıran Gölbaşı ilçesindeki bu göllerde farklı kuş ve balık türleri bulunuyor.Göçmen kuşların güzergahında bulunan Gölbaşı göllerini kapsayan tabiat parkına piknik yapmaya gelen kişilerin yanı sıra, gelin ve damatların dış çekimi için tercih ediliyor.
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