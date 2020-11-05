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Gölbaşı Belediyesinden mazgal temizliği
ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI BELEDİYESİNE BAĞLI TEMİZLİK EKİPLERİ İLÇE GENELİNDE YAĞMUR SUYU MAZGALLARINI TEMİZLİYOR.
ADIYAMAN 05.11.2020, 14:43
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Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ilçe genelinde yağmur suyu mazgallarını temizliyor.
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri ilçe genelinde bulunan yağmur suyu mazgallarını tek tek temizliyor. Ekipler kış aylarında yaşanması yağışlarda mazgallarda biriken çöpleri temizledi. İlçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden belediye ekipleri yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını hızla sürdüren ekipler yoğun yağışlarda en büyük sorunun yerlere atılan çöpler olduğunu belirterek vatandaşların yerlere çöp atılmaması yönünde daha duyarlı olmaları istendi.
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