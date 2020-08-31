Gölbaşı Belediyesinden doğa yürüyüşü etkinliği
ADIYAMAN GÖLBAŞI BELEDİYESİ TARAFINDAN SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEMEK VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından sağlıklı yaşamı desteklemek ve doğa yürüyüşü turizmini geliştirmek amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.
Gölbaşı Belediyesi tarafından organize edilen doğa yürüyüşü, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkından başlayarak kumlu istasyon mevkiinde son buldu. Katılımcılar doğa yürüyüşü sırasında, muhteşem göl manzarasına, Alman Köprüsüne ve Gölbaşı’nın eşsiz doğasına hayran kaldı.
Doğa turizminin geliştirilmesi için çeşitli projeler yapacaklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “İlçemiz doğal güzellikleri eşsiz bir yer. İlçemizde doğa turizminin gelişmesi için çeşitli projeler hazırlama gayreti içerisindeyiz. Özellikle son dönemde pandemiden dolayı insanlar doğaya dönmeye, doğa sporlarıyla ilgilenmeye başladı. İlçemiz birçok doğa sporuna müsait bir yerdir. Yerli ve yabancı doğaseverler için Gölbaşı biçilmiş kaftan. Tüm doğa severler ilçemizin saklı güzelliklerini keşfetmeye davet ediyorum” diye konuştu.
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