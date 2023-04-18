Gölbaşı Belediyesi larva ile mücadele ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ilçe genelinde sinek ve haşerelerin üreme alanlarında larva mücadelesini sürdürüyor

Gölbaşı Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından larva ile mücadele anlamında ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yaptığımız ilaçlama sadece sivrisinek yada haşere ile ilgili değil, bu halkımızın sağlığı açısından da çok önemli durum. Bu çerçevede özellikle sivrisineklerin üreme alanı olan su birikintileri, sazlık, sulak alanlar gibi yerlerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Aynı zamanda gübrelik alanlar ve organik atıkların yoğun olduğu bölgelerde de yine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" diye konuştu.