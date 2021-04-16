Gölbaşı Belediyesi bozulan yolları onarıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ilçe genelindeki bozulan asfalt yolların bakımını gerçekleştiriyor.

Gölbaşı ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre düzenlemeleri kapsamında bozulan yollarda bakım ve tamirat çalışmaları yapıyor. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yol çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Yollarda yapılan bakımlardan dolayı vatandaşlar ise belediye çalışanlarına teşekkür etti.