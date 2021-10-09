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Gölbaşı Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi bazı caddelerde asfaltlama çalışmalarına başladı.

ADIYAMAN 09.10.2021, 10:52
Gölbaşı Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi bazı caddelerde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Gölbaşı Belediyesi ilçe genelinde vatandaşların yaşantısını kolaylaştırmak, görülen aksaklıkları gidermek adına çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de, ilçede tespit ettikleri bölgelerde ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler bakım ve onarımı yapılmak amacıyla kazılan yerlerde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Fen işleri müdürlüğü yetkilileri "İlçemiz genelinde bozulan ve tahrip olan bazı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmaları yapıyoruz. Bozuk yolların tamirlerini ve asfaltlamasını geciktirmeden tamamlıyoruz. İfadelerini kullandı.

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