Gölbaşı Belediyesi asfalt çalışmasını sürdürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe halkının yaşam standartlarını yükseltmek için başlattıkları çalışmaların kış aylarında da hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Başkan Yıldırım, çalışmalar çerçevesinde Kurugecit Mahallesi Tavşan tepe Nene Hatun Caddesi’nde asfalt yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi.