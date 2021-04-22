Gölbaşı Belediyesi ağaçları kireçliyor

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir merkezindeki ağaçlar kireçlendi.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir merkezindeki ağaçlar kireçlendi. İlçe merkezi sınırları içerisinde bulunan ağaçların gövdeleri, çürümeye ve böceklere karşı kireçleniyor. Başlatılan çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların gelişimini kuvvetlendirip sağlıklı kılmak amacıyla ağaçlara zarar veren her türlü haşereye karşı mücadele etmeye devam ediyor. Ekipler, refüjlerin temizliğini de yapıyor. Vatandaşların rahat ve güvenli bir bahar geçirmesi için çalışmalarını aralıksız devam ettiren Gölbaşı Belediyesi, ağaçları haşerelere karşı korumak için kireçleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.