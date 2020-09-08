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Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım’dan Kılınç’a ziyaret

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI İSKENDER YILDIRIM, ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN KILINÇ’A NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

ADIYAMAN 08.09.2020, 16:47
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım’dan Kılınç’a ziyaret

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Adıyaman’ın topyekun kalkınması için yerel yönetimler olarak el birliğiyle hareket ettiklerini söyledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ise yaptığı konuşmada, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adıyaman’ın her köşesi bizim için çok önemlidir. Şehir merkezinden ilçelere, beldelerden köylere kadar şehrin her köşesinde yaşayan halkımızın hizmetin en iyisine layık olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için de ilçelerimizde ve beldelerimizdeki belediye başkanlarımızla sürekli istişare halindeyiz” diye konuştu.

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