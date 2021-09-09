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Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım’dan Başkan Kılınç’a ziyaret

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret etti.

ADIYAMAN 09.09.2021, 17:38
Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım’dan Başkan Kılınç’a ziyaret

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret etti.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ise yaptığı konuşmada, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Nazik ziyaretlerinden ötürü Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanla, belediyemizin çalışmaları ve güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulunduk. El birliğiyle şehrimizi topyekun kalkındıracak çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Kılınç ve Başkan Yıldırım bir süre sohbet etti.

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