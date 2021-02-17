Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım aşısını oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım 1 Nolu aile sağlığı merkezinde sağlık çalışanları tarafından CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında başlatılan aşılamalarda ben de aşı mı oldum. Tüm vatandaşlarımızın da bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum" dedi.