Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu bayramda altıncı defa 12,4 milyon emeklimize biner lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz'
Girdikleri evden cep telefonlarını ve bin 500 lirayı alıp kaçtılar
ADIYAMAN’DA, BİR İKAMETE GİREN KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHIS YA DA ŞAHISLAR, CEP TELEFONLARI VE BİR MİKTAR PARAYI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI.
ADIYAMAN 27.07.2020, 19:59
5
Adıyaman’da bir ikamete giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, cep telefonları ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın 2. katında ikamet eden Erdal B’ye ait eve giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, 2 adet cep telefonu ve bin 500 lirayı aldı. Çaldıkları para ve telefonlarla evden ayrılan şahıs ya da şahıslar kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
25°
kapalı
Namaz Vakti 27 Temmuz 2020
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:33
|Yatsı
|22:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25