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Geri manevra yapan otomobil çocuğa çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, geri manevra yapan otomobil küçük çocuğa çarptı. Bir vatandaşın ilk müdahaleyi yaptığı çocuk, yaralı olarak kazadan kurtuldu.

ADIYAMAN 25.04.2021, 18:07
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Geri manevra yapan otomobil çocuğa çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, geri manevra yapan otomobil küçük çocuğa çarptı. Bir vatandaşın ilk müdahaleyi yaptığı çocuk, yaralı olarak kazadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman D., idaresindeki 02 LD 787 plakalı Renault marka otomobil, Sakarya Caddesi eski İşkur binası yakınlarında geri geri gittiği esnada yolun karşı tarafına ailesiyle beraber geçmeye çalışan Elanur I’ya çarptı. Meydana gelen kazada küçük çocuk yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden geçen bir vatandaş üzerindeki tişörtü çıkararak kafasında kanaması olan Elanur’a tampon yaptı. Elanur, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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