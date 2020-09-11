Adıyaman Kahta Diyarbakır yolu üzerinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Atıklardan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir süre sonra kontrol altına alarak söndürüldü.