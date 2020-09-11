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Geri dönüşüm tesisinde yangın
ADIYAMAN KAHTA DİYARBAKIR YOLU ÜZERİNDE BULUNAN ÖZEL BİR GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI.
ADIYAMAN 11.09.2020, 08:52
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Adıyaman Kahta Diyarbakır yolu üzerinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, özel bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Atıklardan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir süre sonra kontrol altına alarak söndürüldü.
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