Gerger’in muhtarları Vali Çuhadar ile görüştü

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde 7 köy muhtarı Vali Mahmut Çuhadar’ı ziyaret ederek köylerinin sorunlarını dile getirdi.

Gerger ilçesine bağlı Sutepe, Kütüklü, Güngörmüş, Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Koşarlar köyü muhtarları ve Gergerli gazeteci Serdar Kızılkaya, Vali Mahmut Çuhadar’ı ziyaret etti.

Muhtarlar, Güngörmüş köyünde mevcut bir tane minibüs kooperatifinin olduğunu ve bu kooperatifteki araçların hepsinin çalışmadığı ve güzergah dışı çalışıldığını dile getirdi.

Köylü vatandaşların ulaşım problemi yaşadığını dile getiren muhtarlar mevcut kooperatifin güzergahına girmeden yeni bir kooperatif kurulmasını talep etti.