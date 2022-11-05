Gerger’de yapılacak cami ve taziye evinin temeli atıldı

Adıyaman’ın Gerger ilçesine cami ve taziye evi inşaatının temeli düzenlenen tören ile atıldı.

Gerger Merkez Mahallesinde yapılacak olan cami ve taziye evinin temeli atıldı. 540 metrekare taziye evi, içerisinde dinlenme alanı olan 750 metrekare yeşil alan, 665 metrekare inşaat alanı olan ve aynı anda 500 kişinin ibadet edebileceği cami Gerger Belediyesi, İstanbul Başakşehir Belediyesi ve Gergerli işadamlarının katkılarıyla yapılacak.

Temel atma törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, ATK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Dernekler Federasyon Başkanı Hüseyin Sevinçtekin başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde temele ilk beton döküldü. Temel atma töreninin ardından Gerger Belediyesi tarafından mevlidi şerif okutularak yemek ikramı yapıldı.