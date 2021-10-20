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Gerger’de 2. kuduz vakası

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir hafta içerisinde 2. kuduz vakası yaşandı.

ADIYAMAN 20.10.2021, 16:04
Gerger’de 2. kuduz vakası

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir hafta içerisinde 2. kuduz vakası yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde bir kişiye saldıran kurdun kuduz olduğunun ortaya çıkmasının ardından, ilçeye bağlı Dallarca köyünde sahibine ve hayvanlara saldıran köpeğin de kuduz olduğu belirlendi.

Gerger’in Dallarca köyünde geçtiğimiz günler de Zeki Aydoğan’ a ait çoban köpeğinin keçilere ve sahibine saldırması üzerine, sahibinin ihbarı ile olay yerine giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köpeği itlaf ettikten sonra inceleme yapılması için köpeğin kafasını Adana’ya gönderdi. Laboratuvarda yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.

Ekipler, çoban köpeğinin ısırdığı keçiyi de itlaf ederek derin bir çukura kireçleyerek gömdü. Bunun üzerine ilçe giriş çıkışlarının yanı sıra köy girişine ‘kuduz risk alanı’ tabelaları asıldı. Ayrıca evcil ve sokak hayvanları aşılanmaya başladı.

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