Gerger Müftülüğünden ilkokullara kitap desteği

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde Müftülük tarafından ilk okullara kitap bağışında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının “Gençliğe Değer” Projesi çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığının “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesine destek olmak amacıyla Gerger ilçesindeki 10 ilkokulda Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Komisyonunca hazırlanıp TDV tarafından basılan 36 kitaptan müteşekkil “07-12 yaş Gençlik Kitap Seti” bağışlayarak, TDV yayınları köşesi oluşturdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Komisyonunca hazırlanan ve TDV tarafından basılan “07-12 yaş Gençlik Kitap Seti” ile oluşturulan okuma köşelerinde gençlere kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması, milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İlkokullar kitap desteği çalışması hakkında açıklama yapa İlçe Müftüsü Ali Macit, “İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülmuttalip Erek ve okul müdürleri ile yapılabilecek faaliyetlerle alakalı istişarelerde bulunduk. İnsan yetiştirilmesi için yapılan yatırımların en isabetli yatırımlar olduğu gerçeğinden hareketle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize bu şekilde destek vermeye karar verdik. Ahlaklı ve erdemli bir toplum inşası için atılacak ilk adım gençliğe sahip çıkmaktır. İlçe Müftülüğü olarak evlatlarımızı hayata hazırlama noktasında eğitimlerine destek olmak amacıyla imkanlarımız ölçüsünde her zaman katkı sağlamaya hazırız” dedi.