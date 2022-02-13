Adıyaman’da, ikamet ettiği evinde ölü bulunan genç gazeteci toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Defterdarlığı yan tarafında ailesiyle birlikte ikamet eden ve aynı zamanda daha önceden Adıyaman’da bulunan yerel ve ulusal medyada gazetecilik yapan 28 yaşındaki Mustafa Tabakçı, yakınları tarafından akşam saatlerinde evinde hareketsiz halde bulundu. Evde kimsenin bulunmadığı sırada evinde hareketsiz bulunan Tabakçı için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gazeteci Mustafa Tabakçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Tabakçı’nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından Mustafa Tabakçı’nın cenazesi öğle namazına müteakip Yeni Mezarlık Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt, bazı kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, basın mensupları ve sevenleri katıldı.