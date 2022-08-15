Gelin aracının çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gelin aracı ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, göre önceki gün Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Düzbağ Mahallesi istikametinden Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe istikametine giden Muhammet Tapar (47) idaresindeki 46 F 5296 plakalı motosiklet ile karşı istikametten gelen ve gelin aracını kullanan Mete Ç. idaresindeki HB CY 212 yabancı plakalı otomobil Hopur mevkiinde çarpışmıştı.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Tapar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Muhammet Tapar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tapar’ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.