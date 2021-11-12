Geleceğe güvenle ilerlemek ‘Bi hareketine bakar hayat’ uygulaması

Trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bi hareketine bakar hayat” temalı trafik kampanyası devam ediyor.

Trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak başlatılan "Bi hareketine bakar hayat" uygulaması kapsamında Adıyaman’da da emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi.

Kampanya kapsamında Adıyaman merkez Saat Kulesi Kavşağında Vali Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve trafik ekiplerinin katılımı ile emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Vali Çuhadar, trafik ekiplerince durdurulan araçlarda sürücülerle sohbet ederek, trafikte emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek, şoförlere mutlaka emniyet kemeri takma alışkanlığı edinmelerini istedi.

Vali Mahmut Çuhadar, emniyet kemeri denetimi sırasında sürücülere kampanya ile ilgili bilgilendirici broşür ve maske dağıtırken, araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük verdi.

Kampanyanın içeriği ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkat çekmek ve trafik güvenliğine dair farkındalığın artırılmasına yönelik Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan “Bi hareketine bakar hayat” temalı trafik kampanyasını gerçekleştiriyoruz. Bu kampanya ile ilgili emniyet ve jandarma ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de proje kapsamında, vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak için çaba gösteriyoruz. Dünya istatistiklerine göre yaralamalı trafik kazalarında emniyet kemerinin takılı olması durumunda yüzde 60, ölümlü trafik kazalarında ise yüzde 45 oranında azalıyor, bu önemli bir istatistik. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri devlet olarak bizim için önemlidir. Bundan dolayı emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için ekiplerimizle birlikte devamlı sahada olacağız. Bütün Adıyamanlı hemşerilerime sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyorum” diye konuştu.