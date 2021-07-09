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Gebe inek yanmaktan son anda kurtarıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ahırda çıkan yangında gebe olan inek yanmaktan son anda kurtarıldı.

ADIYAMAN 09.07.2021, 09:31
Gebe inek yanmaktan son anda kurtarıldı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ahırda çıkan yangında gebe olan inek yanmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı Köyü Muhtarı Mehmet Ayvaz’ın ahırında yangın çıktı. Meydana gelen yangını gören köylüler alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden kısa süre içerisinde söndürdü. İtfaiye ekipleri ahır içerisinde bulunan biri gebe 2 inek ve 1 buzağıyı yanmaktan kurtardı. Yangında son anda kurtarılan inekler ile buzağı yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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