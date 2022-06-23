Gazetecilere, "intihar olaylarına medyanın yaklaşımı" anlatıldı

Adıyaman Valiliği öncülüğünde Sağlık Müdürlüğü tarafından gazetecilere “İntihar olaylarına basın ve medya çalışanlarının yaklaşımı” konulu seminer verildi.

Ülkemiz ve Adıyaman’da yaşanan ihtihara teşebbüs ve intihar olaylarıyla ilgili medyanın olaylara yaklaşımı, haberde kullandıkları dil ve kanuni zorunluluklar ile ilgili seminer verildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Metin Harıkçı, yerel ve ulusal medya çalışanları semine katıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Psikolog Murat Arar ve Psikolog Ali Kuştepe, Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Abdulvahap Boybey tarafından seminer verildi.

Psikolog Murat Arar, intihara teşebbüs ve intihar olaylarına medya mensuplarının nasıl yaklaştığı, yapılan haberlerin etkisinden bahsetti.

Psikolog Ali Kuştepe ise, intihar haberlerinde kullanılacak kelimelerin titizlikle seçilmesi, özendirici cümlelerden kaçınılması konularına değindi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Abdulvahap Boybey ise, basın mensuplarının yaptığı haberlerde ki kanuni sorumluluklarını aktardı.