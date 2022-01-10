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Gazeteciler 10 Ocakta bir araya geldi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen gecede gazeteciler ve protokol üyeleri bir araya geldi.

ADIYAMAN 10.01.2022, 11:20
Gazeteciler 10 Ocakta bir araya geldi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen gecede gazeteciler ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Türkiye Petrolleri Sosyal tesislerinde düzenlenen geceye Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, gazeteciler ve aileleri katıldı.

Şehitlerden dolayı harfane programının iptal edildiği gecede Akçakale sınırında yaşanan hain saldırı sonucu şehit düşen üç Mehmetçik ve ebediyete intikal etmiş olan gazeteciler için dernek üyesi Bilal Karadağ tarafından Kur’an tilaveti okundu.

Gazetecilik mesleğinin oldukça zor ve özveri isteyen bir meslek olduğunu dile getiren Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, “Basın kuruluşu yayın yaptığı memleket için, basın mensubu çalıştığı yayın kuruluşu ve memleketi için büyük bir değerdir. Çünkü basın kuruluşları ve basın mensupları bulundukları ilin gözü, kulağı ve sesi olmaktadır. Bu kadar önemli görevi icra eden basın kuruluşları ve basın mensupları ne yazık ki her geçen gün kan kaybetmektedir. Geliri düşerken, gideri artmakta ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok basın kuruluşu yayın hayatına son vermek zorunda kalmıştır. Bunlar yetmezmiş gibi gelişen teknolojiyle birlikte elinde akıllı telefonu olan herkes neredeyse bir gazeteci olmuş durumda. Haftalık, günlük gazete veya internet sitesi bir dilekçe ile çok rahat bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Esas mesleği olmasa bile kişiler bir anda gazeteci kimliğine sahip oluyor. Bu bakımdan bizlerin en büyük talebi basın yasasının bir an evvel çıkarılarak gerçekten gazetecilik yapanla yapmayanların ayrıştırılması, yapan arkadaşlarımızın da mesleğinin hakkını vermesidir. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Ebediyete intikal eden değerli meslektaşlarımızı rahmetle anıyor görevi başında olan değerli meslektaşlarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Gazetecilik mesleğinin meslekler arasında en kutsal mesleklerden birisi olduğunu dile getiren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Doğru, dürüst, ilkeli gazetecilik illerin, ülkelerin kalkınmasında toplumun ilerlemesinde büyük bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Gazetecilik gerçekten özellikle günümüzde en zor mesleklerden biridir. Gazeteci özü itibarıyla aslında muhaliftir. Gazetecinin kılavuzu gerçekliktir, doğruluktur. Gazetecinin kutup yıldızı doğru haberdir, gerçeğe ulaşmaktır. Tabi içinde yaşadığımız şartlar, ekonomik şartlar, ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartlar ve diğer sorunlar zaman zaman gazetecilerimizin istediği gibi rahat bir ortamda çalışmasına maalesef müsaade etmiyor. Gazetecilerin gerçekten görevini yerine getirmeye müsaade etmiyor. Yeni yılla birlikte temennimiz gazeteci emekçilerin emeklerinin karşılığını aldığı, hem de kendilerini, düşüncelerini, kendi insanı, milleti için yararlı gördüklerini rahatlıkla yaza bildiği, konuşa bildiği ve tartışa bildiği ortama kavuşurlar. Milletvekiliniz olarak pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan yerel basınımızın sorunlarını meclis çatısı altında sürekli dile getiriyorum, getirmeye de devam edeceğim. Sizler nasıl ki kamuoyunun kulağı, gözü ve sesi oluyorsanız milletvekiliniz olarak bende gazetecilerin sesi olacağım” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Milli Mücadeleden bu yana vatan için, millet için her türlü fedakarlığa göğüs germiş Hasan Tahsin gibi bir değerini bu uğurda şehit vermiş meslektaşlar kutsanmaya, kutlanmaya ve saygı görmeye layıktırlar. Bütün çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Basın kuruluşlarının ve gazetecilerin toplumdan ve meslekten kaynaklanan bir takım sıkıntıları vardır. Bunların çözümü yönünde irade de mevcuttur. Ben çok fazla yasayı karartmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama gazetecilerin doğrudan ve adaletten ayırılmamalarını en önemli haslet olduğunu sözlerine eklemek istiyorum. Çünkü basın bilindiği üzere yasama, yürütme ve yargıdan sonraki dördüncü gücümüzdür. Onlar kadar etkilidir, kamuoyu oluşturur, kamuoyunu yönlendirir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, doğru yönlendirilmesi sonucunu doğurur. Eğer yanlış bilgilendirme, yanlış yönlendirilme olursa elbette ki yanlış sonuçlar doğurur. O yüzden yaptığınız meslek, yaptığınız iş çok önemlidir. Bu işi dost doğru yapmak, hakkıyla yapmak, vatandaşın doğru bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi bizlerin dolasıyla önem verdiğimiz, önemsediğimiz bir iştir. Bu anlamda tekrar hepinizin çalışan gazeteciler gününü ayrı ayrı tebrik ediyorum, ailenizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

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