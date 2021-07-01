GAP idaresi, Besni, Sincik ve Tut ilçesinin entegre projelerini kabul etti

Adıyaman’ın Besni, Sincik ve Tut ilçelerinde istihdamı artırmak ve ilçelerin ekonomisine tarımsal ve turizm anlamında katkı sağlamak amacıyla 3 ilçe kaymakamlığı tarafından GAP İdaresi’ne sunulan 3 proje kabul edildi.

Adıyaman Valiliği toplantı salonunda Vali Mahmut Çuhadar ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz arasında 3 projenin işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyünde Yöresel Ürün Pazar Yeri oluşturulacak. Proje kapsamında ilçenin tanıtım başta olmak üzere, Besni’nin yöresel ürünlerinin pazarlanması ve kadınların üretimden pazarlamaya her basamakta yer edinmeleri amaçlanıyor.

Yine imzalanan saklı bahçe tut turizme açılıyor entegre kırsal kalkınma projesi ile ilçede hem ekonomik gelir seviyesi düşük aile işletmelerine fiziki alt yapı sağlanmış olacak, hem de bölgenin turizmde markalaşmasına katkı sağlanarak, kırsal turizme uygun konaklama alanları oluşturulup ilçenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yine protokole göre 400 dekarlık alanda Antepfıstığı ve Siirt Fıstığı yetiştiriciliği yapılmakta olan Sincik ilçesinde fıstık kavlatma tesisi projesi ile de ilçede yetiştirilen fıstığın işlenmesi için gerekli tesisin bulunmaması, yaş fıstık olarak pazarlanmasında sıkıntıların yaşanması ve fıstık kavlama tesisi ile çiftçilerin ürünlerinin depolanarak katma değer sağlanması amaçlanıyor.

Besni, Sincik ve Tut ilçe Kaymakamlarının da hazır bulunduğu imza töreninde Vali Mahmut Çuhadar ve GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz arasında 3 ilçenin Entegre Kırsal Kalkınma Projelerinin protokolü imzalandı.

Vali Mahmut Çuhadar, üç ilçenin gelir seviyesini artırıp istihdam ve sosyo-ekonomisine ciddi katkı sağlayacak projelerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.