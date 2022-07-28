Fotokapanlar bakımdan geçirildi

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanların kontrolü sağlandı.

Av koruma, kontrol ve biyolojik çeşitlilik için sahada bulunan fotokapanların kontrolleri için Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler çalışmalar çerçevesinde kırsal alanlarda yer alan fotokapanlar tek tek kontrol edildi. Ekipler, kontrolünü gerçekleştirdiği fotokapanların belirli aralıklarla bakımdan ve kontrolden geçirildiği vurgulandı.