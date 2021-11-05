Fotoğraf sanatçısından İHA’ya Nemrut fotoğrafı

Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Derneği (NEFSAD) Başkanı Bilal Mente, İhlas Haber Ajansı’na Nemrut Dağı fotoğrafını hediye etti.

NEFSAD Başkanı Bilal Mente, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret etti. Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş’a Nemrut Dağı fotoğrafını hediye eden Bilal Mente, tarih ve turizm haberleri yaparak Adıyaman’ın tanıtılmasına katkı sağladığı için teşekkür etti.

Adıyaman’ın içinde barındırdığı tarihi yapılar nedeniyle adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Bilal Mente, “Nemrut Dağı başta olmak üzere dünyanın kıymetli tarihi yapılarının bulunduğu Adıyaman’ın tanıtılmasında verdiğiniz üstün gayretlerden dolayı Ahmet Arslantaş nezdinde tüm İHA çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bende Nemrut Dağı’nın eşsiz manzarası eşliğinde güneşin batışı anının fotoğrafını hediye etmek istedim” dedi.

Ahmet Arslantaş ise, ziyaretinden ve hediyesinden dolayı Bilal Mente’ye teşekkür etti.