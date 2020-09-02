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Fıtık teşhisi konulan kedi ameliyat edildi
ADIYAMAN BELEDİYESİ VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, FITIK TEŞHİSİ KOYDUKLARI KEDİYİ AMELİYAT EDEREK ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞTURDU.
ADIYAMAN 02.09.2020, 15:19
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Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, fıtık teşhisi koydukları kediyi ameliyat ederek eski sağlığına kavuşturdu.
Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, 153 hattına gelen bir ihbarı değerlendirerek hasta olduğu belirtilen kediyi bulunduğu yerden alarak tedavi altına aldı. Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından yapılan muayenenin ardından fıtık teşhisi konulan minik kedi, ameliyata alınarak eski sağlığına kavuşturuldu.
Yapılan cerrahi müdahalenin başarılı geçtiğini söyleyen veteriner müdürlüğü yetkilileri, minik kedinin genel durumunun iyi olduğunu ve şimdi sahiplenilmeyi beklediğini dile getirdi.
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