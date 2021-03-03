FETÖ’den aranan şahıs yakalandı

Adıyaman’da, silahlı terör örgütü FETÖ /PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, silahlı terör örgütü FETÖ /PDY soruşturması kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Masasınca aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., isimli şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen A.E., burada tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.