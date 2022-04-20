Fen Lisesi öğrencilerinden örnek davranış

Adıyaman’ın Besni ilçesinde "Kitabını oku, okulunla paylaş" projesi dolayısıyla okula kitap bağışı yapıldı.

"Kitabını oku, okulunla paylaş" projesi çerçevesinde Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi öğrencileri ara tatilde okudukları kitapları okullarının kütüphanesine bağışladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, kütüphanelerin zenginleştirilmesi seferberliğine, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel’de bu vesileyle ara tatil sonrası ilk ders zilinde Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesini ziyaret etti. Yapılan kitap bağışı törenine katılan Demirel, "İl milli eğitim müdürümüzün talimatlarıyla öğrencilerimiz tarafından ara tatilde okunan bir adet kitabın okullara bağışlanması seferberliği düzenledik. Bu konuda öğrencilerin de istekli olması ve katılım sağlaması bizleri oldukça mutlu etti. Doğrusu bu kadar katılımın olmasını beklemiyorduk. Ancak öğrencilerimiz bu konuyu içselleştirmişler. Bu da bizi oldukça motive ediyor” diye konuştu.