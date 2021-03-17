Fehmi Çelik’in 18 Mart Şehitleri Anma günü mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ıncı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Fehmi Çelik mesajında, Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümünün büyük bir gururla idrak edildiğini belirterek, aziz şehitlerimizi şükranla ve rahmetle yad ettiğini dile getirdi.

Çelik, “Çanakkale, 20. asrın en güçlü ordularını dize getiren, cihana meydanı dar eden, tarihin akışını değiştiren şanlı milletimizin yazdığı bir destandır. Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Vatan evlatlarımızın iman, azim ve vatan sevgisiyle kazandığı bu zafer ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe nakşettiği zaferdir. Çanakkale’de yakılan meşale, istiklal mücadelemizde, 15 Temmuz destanının yazılmasında ve vatan topraklarımıza göz diken mihraklara karşı gerçekleştirdiğimiz harekatlarda yolumuzu aydınlatmaktadır. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm şehitlerimizi, Gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.