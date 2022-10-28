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Fatma Zehra’dan haber alınamıyor
Adıyaman’da önceki akşam kimseye haber vermeden evden ayrılan Fatma Zehra Öztekin’in hayatından endişe ediliyor.
ADIYAMAN 28.10.2022, 10:39
Adıyaman’da önceki akşam kimseye haber vermeden evden ayrılan Fatma Zehra Öztekin’in hayatından endişe ediliyor.
Adıyaman merkez Siteler Mahallesi’nde ki evinden dün gece ayrılan Fatma Zehra Öztekin’den (14) haber alınamıyor. Ailesinin evde olduğu esnada dışarı çıkan Öztekin, bir daha geri dönmedi. Ailesi kızlarının evde olmadığını fark edince aramaya başladı.
Kızlarının kayıp olduğunu polise bildiren Baba Ramazan Öztekin, kızının biran önce bulunması için yardım istedi.
Kızının hayatından endişe eden Baba Öztekin, kızını görenlerin polise veya 05455040221 telefona bildirmelerini istedi.