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Fabrika yangını korku ve paniğe neden oldu

Adıyaman’da faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

ADIYAMAN 09.08.2021, 16:47
Fabrika yangını korku ve paniğe neden oldu

Adıyaman’da faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren yabancı uyruklu şahıslara ait olan ekmek fabrikasında yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Olay yerine kısa ürede gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangında, şans eseri ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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