Evinin yolunu unutan yaşlı kadının yardımına polis yetişti

Adıyaman’da, yaşlılığından dolayı evinin yolunu unutan ve sokak sokak adresini arayan kadının yardımına polis yetişti.

Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı civarında devriye görevi atan polis ekipleri, endişeli bir şekilde sağa sola giden yaşlı bir kadını fark etti. Kadının hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, yaşlı kadının yanına yanaşarak durumu sordu. Evinin yolunu unuttuğunu söyleyen yaşlı kadın, polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirdi. Polis ekipleri, yaşlı kadının dışarıda mağdur olmaması ve kaybolmaması için yaşlı kadının adresi yapılan araştırmalar sonucunda tespit edildi. Yaşlı kadın daha sonra polis ekipleri tarafından evine bırakılmak üzere götürüldü.