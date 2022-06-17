Evin bahçesindeki 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğaya bırakıldı

Adıyaman’da evin bahçesindeki 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adıyaman Merkez Yunus Emre Mahallesi 2926 Sokak içerisinde bulunan bir ikametin bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yılan bahçe içerisinde yakalandı. Kafese konulan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından kent merkezine uzak bir bölgede doğaya bırakıldı.