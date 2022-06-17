banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu

Evin bahçesindeki 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğaya bırakıldı

Adıyaman’da evin bahçesindeki 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

ADIYAMAN 17.06.2022, 23:34
Evin bahçesindeki 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğaya bırakıldı

Adıyaman’da evin bahçesindeki 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adıyaman Merkez Yunus Emre Mahallesi 2926 Sokak içerisinde bulunan bir ikametin bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yılan bahçe içerisinde yakalandı. Kafese konulan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından kent merkezine uzak bir bölgede doğaya bırakıldı.

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu