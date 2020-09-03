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Eve giren hırsızlar 20 bin TL değerinde altın çaldı
ADIYAMAN’DA, BİR İKAMETE GİREN ŞAHIS YA DA ŞAHISLAR, 20 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTINLARLA KAYIPLARA KARIŞTI.
ADIYAMAN 03.09.2020, 10:12
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Adıyaman’da, bir ikamete giren şahıs ya da şahıslar, 20 bin TL değerindeki altınlarla kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bulunan Volkan K’ye ait 3 katlı evin 1. katına giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, ev içerisinde bulunan 20 bin TL değerindeki altınları aldı. Şahıs ya da şahıslar evden aldıkları altınlarla beraber kayıplara karışırken akşam saatlerinde evlerine dönen ev sakinleri durumu fark ederek polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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