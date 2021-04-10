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Evde kimlik kartı hizmeti

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesinde ikamet eden Hatun Çok’a Sincik Nüfus Müdürlüğü personeli evinde parmak izini alarak cipli kimlik kartı verdi.

ADIYAMAN 10.04.2021, 14:54
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Evde kimlik kartı hizmeti

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesinde ikamet eden Hatun Çok’a Sincik Nüfus Müdürlüğü personeli evinde parmak izini alarak cipli kimlik kartı verdi.

Sincik ilçesine bağlı İnlince Beldesinde ikamet eden Hatun Çok, yaşlı ve yatalak olduğu için yeni kimlik kartı almak için İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelemeyecek durumda olduğu için nüfus müdürlüğü personeli yaşlı kadının evine giderek gerekli işlemleri yaptı.

Sincik ilçe Nüfus müdürü Mehmet Kaya, müdürlük personeli Ahmet iliter ve Orhan Çetin ile birlikte İnece beldesine giderek yaşlı ve hasta olan Hatun Çok’a yeni kimlik kartı için parmak izi ve diğer işlemleri yaparak yeni kimlik kartı alması için başvurusu alındı.
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