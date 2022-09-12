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Evde çıkan yangın park halindeki otomobile sıçradı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen ikamet yangınında park halindeki otomobilde yanarak hurdaya döndü.
ADIYAMAN 12.09.2022, 12:04
Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen ikamet yangınında park halindeki otomobilde yanarak hurdaya döndü.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Dörtyol Köyünde Yusuf D’ye ait ikamette yangın meydana geldi. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek park halinde bulunan 06 AT 6387 plakalı otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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