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Evde bakım alan kişilere kuaförlük hizmeti
ADIYAMAN’DA EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN KİŞİLERE, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KUAFÖRLÜK HİZMETİ VERİLİYOR.
ADIYAMAN 06.08.2020, 16:24
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Adıyaman’da evde bakım hizmeti alan kişilere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kuaförlük hizmeti veriliyor.
Adıyaman’da evde bakım hizmetinden faydalanan 7 binin üzerindeki kişilerden ihtiyacı olanlara evde kuaförlük hizmeti veriliyor.
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Evde bakım hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızdan öz bakım ve kişisel bakımlarını yerine getiremeyen kişilere bu hizmeti veriyoruz. Kişisel bakımın bir parçası olan saç kesimi ve sakal tıraşı konusunda vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek için belirli dönemlerde onları kontrollü sosyal hayat kuralları olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ziyaret ediyor ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.
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