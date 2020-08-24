Eskiyen içme suyu hattı değişiyor
ADIYAMAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ VALİLİK KAVŞAĞINDA SÜRDÜRÜLEN KAVŞAK DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI FIRSAT BİLEREK BÖLGENİN ESKİYEN İÇME SUYU HATTINI YENİLİYOR.
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, yeni valilik kavşağında sürdürülen kavşak düzenleme çalışmalarını fırsat bilerek bölgenin eskiyen içme suyu hattını yeniliyor.
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, yeni valilik kavşağında sürdürülen kavşak düzenleme çalışmaları sırasında bölgenin eskiyen içme suyu hattını yenisiyle değiştiriyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, “Şehir merkezinde eskiyen içme suyu hattını kısım kısım daha sağlıklı olan yeni malzemelerle değiştiren ekiplerimiz, yeni valilik kavşağındaki sürdürülen çalışmaları fırsat bilerek bu bölgenin de içme suyu hattını yeniliyor. Sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgeye içme suyu sağlayan eski asbest borular, daha sağlıklı olan 315’lik HDPE borularla değiştiriliyor” diye konuştu.
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