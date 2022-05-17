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Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Adıyaman İl Başkanı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ADIYAMAN 17.05.2022, 13:32 17.05.2022, 13:37
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmalarında, eski BDP Adıyaman İl Başkanı M.V., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.